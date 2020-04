Volgens Brighton & Hove Albion-directeur Paul Barber is er tijdens vergaderingen van de clubs over de coronacrisis niet gesproken over een definitieve staking van het Premier League-seizoen.

"De optie om het seizoen te annuleren is nooit ter sprake gekomen", zegt Barber zondag tegen Sky Sports. "Er is bij alle twintig clubs nog steeds een grote vastberadenheid om het volledige seizoen af te maken, als dat veilig is."

De Premier League-clubs spraken afgelopen vrijdag wederom met elkaar via een videoconferentie en bepaalden toen dat de Engelse competitie in het meest ideale scenario op 8 juni hervat zou kunnen worden. De clubs denken dat de 92 resterende duels - negen of tien per team - in een tijdsbestek van vijf weken gespeeld kunnen worden.

"We hebben altijd gezegd dat we een seizoen van 38 wedstrijden willen spelen", aldus Barber. "Maar we begrijpen ook dat het einde van het seizoen hoe dan ook onvolmaakt zal zijn vanwege de huidige pandemie."

De Brighton-directeur snapt dat het gek voelt om over voetbal te praten terwijl er in het Verenigd Koninkrijk elke dag zevenhonderd of achthonderd mensen overlijden aan COVID-19.

"We leven mee met alle mensen die te maken hebben met het virus. We willen het seizoen afmaken, maar willen ook niet meer druk op de gezondheidszorg leggen. Daar moeten we een balans in zien te vinden, we willen het op een goede en veilige manier doen."

'Coronacrisis is flinke wake-upcall'

Er is de Engelse clubs veel aan gelegen om het seizoen af te ronden, want anders lopen ze zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan tv-gelden mis. Barber noemt de financiële gevolgen van de coronacrisis een "flinke wake-upcall" voor het voetbal.

"Dit is een moment om goed na te denken over de structuur van de sport. We zullen na deze grote schok ongetwijfeld met z'n allen bedenken hoe het beter kan."

Brighton & Hove Albion, waar Oranje-international Davy Pröpper basisspeler is, staat met nog negen wedstrijden te spelen vijftiende in de Premier League, twee punten boven de degradatiestreep.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.