Manuel Neuer is niet blij met Bayern München. De doelman is al een tijdje met de club in gesprek is over zijn toekomst en baalt ervan dat er regelmatig verhalen over de onderhandelingen in de media verschijnen.

Onlangs meldden Duitse media nog dat de 34-jarige Neuer, wiens contract volgend jaar zomer na tien jaar Bayern afloopt, een verlenging van vijf seizoenen en een jaarsalaris van liefst 20 miljoen euro zou eisen.

"Het is een utopie om de club te verplichten tot een vijfjarig contract. Op 34-jarige leeftijd kan ik helemaal niet weten hoe ik er als 39-jarige voor sta", zegt Neuer in een interview met Bild.

"Alle gesprekken worden hier altijd heel vertrouwelijk gevoerd. Nu komen er ineens details van gesprekken naar buiten die vaak ook nog eens niet kloppen. Daar erger ik me aan. Zo ken ik Bayern niet."

De 92-voudig international van Duitsland krijgt volgend seizoen flinke concurrentie bij Bayern, want in januari maakte de club al bekend dat de 23-jarige Alexander Nübel na dit seizoen overkomt van Schalke 04. Toen verschenen in Duitse media al verhalen dat Neuer niet blij zou zijn met de komst van de keeper die wordt gezien als zijn opvolger.

Neuer en koploper Bayern komen voorlopig net als vrijwel iedereen in Europa niet in actie vanwege de coronacrisis. Mogelijk wordt de Bundesliga in mei hervat, maar daarover is nog geen duidelijkheid.