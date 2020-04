Er zullen de komende vijf jaar geen clubs degraderen uit of promoveren naar de hoogste Mexicaanse competitie Liga MX. De maatregel moet zorgen voor een hoger niveau en een stabielere financiële basis van kleine clubs.

In de afgelopen seizoenen hadden clubs die naar het hoogste niveau promoveerden het vaak financieel moeilijk. De Liga MX stelde al in dat clubs aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om te mogen promoveren. Naar verluidt voldoet dit jaar geen enkele club aan die eisen.

Bovendien slonk het aantal clubs op het één-na-hoogste niveau in Mexico in de laatste drie jaar al van achttien naar twaalf clubs. De Liga MX, waarin spits Vincent Janssen voor CF Monterrey uitkomt, bestaat door de beslissing van de competitiebazen in de komende vijf seizoenen uit dezelfde achttien clubs.

Het is de bedoeling dat het tweede niveau een opleidingscompetitie wordt voor Mexicaanse spelers tot 23 jaar, al is nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. De Liga MX heeft er nog geen details over losgelaten.

Overigens is niet iedereen blij met de maatregelen. Onder anderen Mexicaans international Carlos Vela, die in de Verenigde Staten voor Los Angeles FC speelt, heeft via sociale media zijn ongenoegen geuit over het genomen besluit in zijn vaderland.

Mogelijk heeft de beslissing in Mexico overigens ook betrekking op een fusie met de Amerikaanse MLS. In buitenlandse media is er de afgelopen tijd over geschreven en gesproken dat beide competities mogelijk samengaan.