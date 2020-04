De Deense club FC Midtjylland heeft een creatief plan bedacht om supporters toch te kunnen verwelkomen als wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Fans zullen worden uitgenodigd om in hun auto rond het stadion op grote schermen naar hun club te kijken.

De enorme parkeerplaats rond de MCH Arena, het stadion van FC Midtjylland, biedt plaats aan tweeduizend auto's. Duizenden supporters kunnen dan het zogenoemde 'drive-in-voetbal' op grote schermen volgen.

FC Midtjylland gaat aan kop in de Deense Superligaen, die op 10 maart werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De club uit Herning heeft twaalf punten voorsprong op nummer twee FC Kopenhagen en is dicht bij de derde landstitel.

Omdat de kans groot is dat bij een competitiehervatting geen publiek aanwezig mag zijn, wil FC Midtjylland met het 'drive-in-voetbal' wat terugdoen voor zijn fans. "Wij willen ze altijd de beste voetbalervaring bieden, zelfs het coronavirus kan daar niets aan veranderen", meldt de club op zijn website.

FC Midtjylland is momenteel in overleg met de politie en de gemeente in Herning om de veiligheid te kunnen garanderen. Het is nog onduidelijk of en wanneer de competitie in Denemarken wordt hervat. Wel hebben de Deense clubs eind maart onder voorzorgsmaatregelen de training hervat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.