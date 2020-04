In het 'bestcasescenario' zou de Premier League op 8 juni hervat kunnen worden. Dat is de uitkomst van een videoconferentie van alle twintig clubs vrijdag.

De clubs hebben nog negen of tien duels te spelen en zijn ervan overtuigd dat dit in een tijdsbestek van vijf weken kan gebeuren.

Het is zeer aannemelijk dat de duels zonder publiek gespeeld moeten worden. Spelers, coaches, scheidsrechters en cameramannen zullen vooraf getest worden op COVID-19. Voorwaarde is wel dat er voldoende testmateriaal overblijft voor zorgpersoneel en mogelijk besmette personen.

Er is de Engelse clubs veel aan gelegen om het seizoen af te ronden, want anders lopen ze zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan tv-gelden mis.

Spelers moeten in trainingskleding naar club rijden

Donderdag verlengde de Britse overheid de corona-maatregelen tot en met 7 mei. De clubs kregen vrijdag diverse modellen gepresenteerd, waarin in het beste geval na 7 mei de trainingen hervat kunnen worden, meldt Sky Sports.

In dat geval kan de competitie op 8 juni hervat worden. Spelers krijgen zo een maand de tijd om weer te trainen. Dit zal vermoedelijk met onderlinge afstand gebeuren, zoals nu bijvoorbeeld door Duitse clubs ook gedaan wordt.

De Premier League-spelers zullen in hun trainingskleding naar de club en naar huis moeten rijden, zodat ze niet samen in de kleedkamer hoeven te komen. Daar kan de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd worden.

57 Premier League-spelers hebben aflopend contract

Doordat het seizoen sowieso niet voor 1 juli afgerond zal worden, zijn 57 spelers vanaf die datum transfervrij. Onder hen grote namen als Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), David Silva (Manchester City) en Willian (Chelsea).

De UEFA gaf de Europese competities tot begin augustus ruimte om het seizoen af te ronden. Het is de bedoeling dat de Champions League-finale in Istanboel op 29 augustus gespeeld wordt.

Manchester City en Chelsea zijn nog actief in de Champions League, al leed de Londense club een ruime nederlaag (0-3 tegen Bayern München) in de heenwedstrijd van de achtste finales. Manchester United en Wolverhampton Wanderers spelen nog in de Europa League.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.