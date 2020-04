De clubs in de Eredivisie hebben vrijdag goed nieuws gehad in de coronacrisis. FOX Sports heeft besloten om het laatste kwart van de televisiegelden over te maken, ook al is nog niet duidelijk of de competitie wordt uitgespeeld.

"We hopen de clubs hiermee een belangrijke financiële steun in de rug te geven, in afwachting van hoe de situatie en de maatregelen zich verder ontwikkelen voor de periode na 28 april", zegt een woordvoerder van FOX Sports tegen NU.nl.

Het bedrag, in totaal zo'n 20 miljoen euro, is voor de Eredivisie-clubs een opsteker. Veel clubs krijgen het financieel moeilijk nu er langere tijd niet gevoetbald wordt. De televisiegelden vormen een belangrijk deel van de inkomsten.

De topclubs krijgen een hoger bedrag uitgekeerd dan de kleinere Eredivisie-clubs, die naar schatting ongeveer een half miljoen euro opstrijken.

De clubs in de Keuken Kampioen Divisie hebben vrijdag nog geen geldsom ontvangen. De laatste betalingstermijn voor het tweede niveau van Nederland is pas in mei.

De KNVB volgt vooralsnog de UEFA en is van plan - mits de situatie het toelaat - het betaald voetbal na 19 juni te hervatten. Alle betrokken burgemeesters lieten eerder op vrijdag gezamenlijk weten dat niet te zien zitten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.