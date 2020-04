Getafe is verbolgen over het feit dat de Spaanse voetbalbond RFEF aan een scenario werkt waarin La Liga ondanks de oproep van de UEFA om het seizoen af te maken toch niet meer wordt hervat door de coronacrisis.

De hoogste competitie in Spanje zou in dat geval op 11 maart zijn geëindigd. FC Barcelona wordt dan uitgeroepen tot kampioen. Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad bemachtigen de overige Champions League-tickets, terwijl Getafe en Atlético Madrid genoegen moeten nemen met een Europa League-ticket.

"Niemand heeft om de mening van de RFEF gevraagd. Zelfs de voorzitter van de UEFA heeft aangegeven dat Europese uitsluiting dreigt voor landen die voortijdig een einde maken aan hun competitie", zegt Getafe-voorzitter Ángel Torres vrijdag tegen El Transistor.

"De RFEF heeft iets verzonnen waar niemand om heeft gevraagd. Ik hoop dat La Liga (competitieorganisator, red.) er tegenin gaat. We zijn een bescheiden club, maar niemand gaat mij de les lezen over het Spaanse voetbal. Ik ben verontwaardigd. Dat mogen jullie best weten."

Getafe heeft evenveel punten als Sociedad

De druiven zouden extra zuur zijn voor Getafe, omdat de bedwinger van Ajax in de Europa League net zoveel punten heeft als nummer vier Sociedad. Onderling resultaat gaat boven doelsaldo, maar doordat de twee ploegen elkaar pas één keer hebben getroffen (Getafe won zelfs met 1-2), gaat dat nu niet op.

De RFEF bepaalde onlangs in overleg met de clubs dat er pas weer zal worden gevoetbald "als er geen enkel gezondheidsrisico meer is". Voorzitter Javier Tebas van La Liga gaf al te kennen dat de bal in elk geval niet voor 28 mei weer rolt in Spanje.

De UEFA heeft alle nationale bonden meermaals dringend verzocht om de competities waar mogelijk af te ronden. De Europese voetbalbond heeft dinsdag en donderdag weer een conferencecall met alle landen en zal dan meer informatie verschaffen over hoe de zaken ervoor staan.

