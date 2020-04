Voormalig Engels international Norman Hunter is vrijdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het clubicoon van Leeds United werd 76 jaar.

Hunter speelde 28 interlands voor Engeland en maakte twee treffers. Hij behoorde tot de selectie op het door Engeland gewonnen WK 1966 in eigen land, maar kreeg op dat toernooi geen speelminuten.

De centrale verdediger speelde 540 competitiewedstrijden voor Leeds United, waarmee hij twee landstitels veroverde. Ook kwam hij uit voor Bristol City en Barnsley. Later was hij manager bij Barnsley, Rotherham United en Bradford City.

In het seizoen 1973/1974 werd Hunter verkozen tot beste speler in de Engelse competitie door de spelersvakbond. Het was de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt.

Norman Hunter (wit shirt) in actie voor Leeds United tegen Chelsea in 1965. (Foto: Pro Shots)

'Hunter laat groot gat achter bij Leeds United'

Hunter lag al enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis voordat hij vrijdag overleed. "Ondanks de goede hulp van de zorgverleners heeft Norman deze ochtend zijn strijd verloren", meldt Championship-koploper Leeds.

"Hij laat een groot gat achter binnen de Leeds United-familie. We zullen hem nooit vergeten en denken in deze moeilijke periode aan zijn familie."

