De eerste steen van het grootste voetbalstadion ter wereld is donderdag gelegd in China. Het onderkomen van Guangzhou Evergrande moet plaats gaan bieden aan 100.000 toeschouwers.

Daarmee wordt het tijdelijk het grootste voetbalstadion ter wereld. Camp Nou in Barcelona kan 99.000 fans huisvesten, al zal de capaciteit na een toekomstige verbouwing toenemen tot 105.000.

Het stadion in Guangzhou, waarvan de bouwkosten naar schatting 1,5 miljard euro bedragen, moet eind 2022 af zijn. Het stadion krijgt een bijzondere lotusvorm. Guangzhou staat in China ook wel bekend als 'stad van de bloemen'.

Mede door de komst van enkele Europese en Zuid-Amerikaanse topspelers zit het Chinese voetbal de laatste jaren flink in de lift. Thuiswedstrijden van Guangzhou Evergrande, dat gecoacht et wordt door de voormalige Italiaanse topverdediger Fabio Cannavaro, trekken bijna 50.000 toeschouwers.

Het zal overigens niet het grootste sportstadion ter wereld worden. Dat blijft het 1 mei-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, dat plaats biedt aan 150.000 toeschouwers. Ook in de Verenigde Staten staan enkele stadions met een capaciteit van ruim 100.000. Ook in de Melbourne Cricket Ground in Australië kunnen meer dan 100.000 toeschouwers terecht.

Schets van het interieur van het toekomstige stadion in Guangzhou. (Beeld: Pro Shots)