De Europese voetbalbond UEFA is volgens Britse media bezig met een voorstel om het seizoen te eindigen met de Champions League-finale in Istanboel op zaterdag 29 augustus.

Zowel The Telegraph als de BBC bericht donderdag dat de Europa League-finale in de Poolse stad Gdansk in dit plan naar 26 augustus gaat. De Europese finales worden dan afgewerkt na afloop van de nationale competities.

De UEFA besloot twee weken geleden na een conferencecall met alle 55 nationale bonden om de Champions League en de Europa League tot nader order uit te stellen. Beide competities zitten momenteel nog in het stadium van de achtste finales.

De Europese voetbalbond denkt aan twee scenario's voor de kwart- en halve finales: of een minitoernooi na afloop van de nationale competities of normale dubbele ontmoetingen in juli en augustus.

De UEFA zelf meldt donderdag alleen dat er aanstaande dinsdag wederom een conferencecall met alle 55 leden wordt georganiseerd en dat het UEFA-bestuur vervolgens volgende week donderdag zal praten over de "laatste ontwikkelingen in de nationale en Europese competities".

