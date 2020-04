Trainer Steven Gerrard van Rangers FC vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de manier waarop er besloten is dat het seizoen in de Schotse Premier League definitief gestaakt kan worden.

"Om eerlijk te zijn lijkt het momenteel een grote puinhoop te zijn bij de SPFL", zegt Gerrard donderdag bij Sky Sports over de organisatie achter de Schotse profcompetities.

In de afgelopen dagen mochten alle Schotse clubs stemmen over een resolutie of er vanwege het coronavirus een streep gezet moet worden door het seizoen. Daarvoor moest in elke competitie (Premier League, Championship, League 1 en League 2) een ruime meerderheid (75 procent) vóór stemmen.

Het proces verliep echter allesbehalve vlekkeloos. Dundee FC bleek uiteindelijk de doorslaggevende stem te hebben en de Championship-club wilde in eerste instantie tegen stemmen. Die elektronische stem kwam nooit aan bij de SPFL, waarna Dundee FC woensdag alsnog instemde met de resolutie.

Het Championship, de League 1 en de League 2 zijn door het jawoord van Dundee FC inmiddels al gestaakt. De SFPL heeft ook de macht om een streep te zetten door de Premier League, maar de organisatie wil eerst nog in overleg met de clubs op het hoogste niveau.

'Zijn veel twijfels en beschuldigingen'

Rangers, dat achter aartsrivaal Celtic tweede staat in de Premier League, stemde tegen de resolutie en stelde zaterdag bovendien bewijs te hebben dat de stemming oneerlijk is verlopen. De club eiste daarom een schorsing voor SPFL-directeur Neil Doncaster.

Trainer Gerrard staat achter het standpunt van zijn club en wil vooral duidelijkheid. "Er zijn nu zoveel twijfels en beschuldigingen over de SPFL, dat het noodzakelijk is dat er een onafhankelijk onderzoek komt", zegt de Liverpool-legende. "Het is tijd voor eerlijkheid en openheid."

Gerrard vindt het vooral een probleem dat de stemming door de SPFL gekoppeld was aan het uitkeren van prijzengeld. "Als je als club in financiële problemen zit en niet meer echt wat kunt winnen of verliezen, zul je daarom al snel voor hebben gestemd. Dat is niet echt een eerlijke stemming."

SPFL-voorzitter Murdoch MacLennan zei woensdag na de stemming dat veel clubs zijn organisatie verteld hadden dat ze weleens failliet zouden kunnen gaan als er niet snel gestemd zou worden. "Daarom ben ik blij dat er snel gehandeld is. Dit was de enige realistische optie."

