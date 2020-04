Spelersvakbond FIFPro waarschuwt dat het vrouwenvoetbal wereldwijd hard getroffen kan worden door de coronacrisis. Er wordt zelfs gesproken van een "bijna existentiële bedreiging".

In een op donderdag gepubliceerd rapport benadrukt FIFPro de kwetsbare positie van het vrouwenvoetbal. "De groei van het professionele vrouwenvoetbal naar een sterke en levensvatbare industrie wordt bedreigd door de complicaties van COVID-19."

De gemiddelde contractlengte in het vrouwenvoetbal bedraagt twaalf maanden, waardoor veel speelsters momenteel geen zekerheid over de toekomst hebben. Daarnaast zijn er in veel landen nog geen overkoepelende cao-afspraken gemaakt.

"Het ontbreken van elementaire arbeidsbescherming in het vrouwenvoetbal betekent dat de positie van de speelsters enorm kwetsbaar is", schrijft de FIFPro. "De huidige economische stilstand kan leiden tot faillissementen van clubs en kan zo een bijna existentiële dreiging voor competities, clubs en speelsters vormen."

'Als clubs nu failliet gaan, keren ze wellicht nooit terug'

De spelersvakbond roept dan ook op tot steun voor het vrouwenvoetbal vanuit de nationale bonden. "We bevinden ons in een ongekende situatie. De wereldwijde voetbalgemeenschap heeft de verplichting om samen zijn eigen branche te beschermen", zegt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van FIFPro.

"Als clubs of competities nu failliet gaan, keren ze wellicht nooit terug. Dat willen we niet laten gebeuren."

Door de coronacrisis zijn alle competities in het vrouwenvoetbal medio maart stilgelegd. Grote toernooien zoals de Olympische Spelen (zomer 2020) en het EK (zomer 2021) werden met een jaar uitgesteld.

