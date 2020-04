Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero hoopt dat er alles aan gedaan wordt om het seizoen in de Serie A af te kunnen maken. De excentrieke Italiaan biedt zelfs aan om te helpen in de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus.

"Als de autoriteiten het zouden willen, dan zou ik me aanbieden als proefkonijn om het vaccin te testen. Mits dat zou betekenen dat we het seizoen af kunnen maken", zei de 68-jarige Ferrero woensdagavond in gesprek met het Italiaanse TMW Radio.

De Serie A ligt net als bijna alle voetbalcompetities in Europa al weken stil, al hoopt de Italiaanse voetbalbond FIGC dat clubs begin mei de training kunnen hervatten. In dat geval zou het seizoen mogelijk in de zomer afgemaakt kunnen worden.

Ferrero zet zijn vraagtekens achter het idee om de trainingen te hervatten, aangezien spelers ook dan afstand van elkaar moeten blijven houden. "Hoe gaat dat in zijn werk? Spelers die meters van elkaar af rennen en een coach die met een megafoon vanaf een balkon instructies geeft? Het is waanzin!", aldus de Sampdoria-preses.

"Ook ik wil graag dat de competitie wordt hervat. Maar de mensen die schreeuwen dat we maar snel weer op het veld moeten staan, zijn demagogen. Het belangrijkste is dat we het coronavirus verslaan, dat is het het enige dat telt."

Sampdoria bezet op dit moment de zestiende plek in de Serie A en staat één punt boven de degradatiestreep. De ploeg van trainer Claudio Ranieri houdt Genoa, Lecce, SPAL en Brescia nog onder zich.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.