Trainer Quique Setién is er geen voorstander van dat koploper FC Barcelona reglementair tot landskampioen wordt uitgeroepen, mocht het seizoen in La Liga niet afgemaakt kunnen worden vanwege het coronavirus.

"De vraag is of het eerlijk is om in deze fase van het seizoen een titel weg te geven als dat nodig is. Ik wil graag kampioen worden met Barcelona door te spelen, dat lijkt me duidelijk", zei Setién in gesprek met de Catalaanse televisiezender TV3.

"Ik zal me in ieder geval geen kampioen voelen als wij de titel cadeau krijgen, ook al hebben we nu twee punten meer dan Real Madrid. Als we het seizoen moeten beëindigen, dan is dat zo. Maar het zou geweldig zijn als we weer kunnen spelen."

De competitie in Spanje ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en wordt pas weer hervat als de gezondheidsautoriteiten groen licht geven. Organisator La Liga verwacht dat het seizoen op zijn vroegst eind mei of anders pas in de zomer hervat kan worden, maar dan moet het coronavirus wel genoeg ingedamd zijn.

Spanje is na de Verenigde Staten en Italië het land dat het hardst door de COVID-19-pandemie wordt getroffen, met ruim 180.000 bevestigde besmettingen en meer dan 18.000 doden. Setién benadrukt dan ook dat voetbal op dit moment bijzaak is.

"Voor iedereen is dit een heel moeilijke tijd en het heeft geen zin om te gissen over de afloop van het seizoen. Het is vooral te hopen dat deze situatie zo snel mogelijk is opgelost, zodat we weer naar buiten kunnen om elkaar te knuffelen."

Mocht Barcelona dit seizoen de titel grijpen, dan is het al de derde keer op rij dat de club zich kampioen van Spanje mag noemen. De Catalanen hebben op dit moment 58 punten, twee punten meer dan Real Madrid en elf meer dan Sevilla.

