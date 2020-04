De Schotse Premier League kan worden gestopt nadat op alle profniveaus 75 procent van de clubs akkoord zijn met het beëindigen van het huidige seizoen. Championship-club Dundee FC zorgde woensdag voor de beslissende stem.

Een grote meerderheid van de clubs stemde afgelopen vrijdag al voor de resolutie van de Schotse competities (SPFL). Toch hing het van Dundee FC af of er daadwerkelijk een streep kon worden gezet door het seizoen.

In de Premier League en de League 1 en League 2 werd namelijk die meerderheid van 75 procent behaald, maar in het Championship nog niet omdat Dundee FC als enige club op het tweede niveau weigerde te kiezen.

Dundee FC gaf daarvoor niet echt een reden op, maar de geluiden waren dat ze niet stemden omdat aartsrivaal Dundee United - de stadions van de clubs liggen pal naast elkaar - de koploper was in het Championship.

Laagste drie competities gestaakt

Het Championship, de League 1 en de League 2 zijn door het ja-woord van Dundee FC inmiddels al gestaakt. Dundee United (Championship), Raith Rovers FC (League 1) en Cove Rangers FC (League 2) zijn uitgeroepen tot kampioen.

Er is nog geen punt gezet achter de Premier League. De SFPL heeft nu weliswaar de macht om dat te doen als het door de coronacrisis niet mogelijk is om verder te voetballen, maar ze willen eerst in overleg met de clubs op het hoogste niveau.

Celtic staat op dit moment bovenaan met dertien punten voorsprong op nummer twee Rangers. Die stemden tegen en eisen dat SPFL-baas Neil Doncaster wordt geschorst omdat ze bewijs hebben dat de stemming oneerlijk is verlopen.

De UEFA heeft alle nationale bonden er al meermaals op aangedrongen het seizoen waar mogelijk af te ronden. De Europese voetbalbond dreigde zelfs met het afpakken van Europese tickets als landen dat niet zouden doen.

