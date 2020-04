De Italiaanse voetbalbond FIGC wil dat spelers en stafleden van clubs uit de Serie A eerst worden getest op het coronavirus en vervolgens worden geïsoleerd in trainingskampen als ze zich gaan voorbereiden op een mogelijke herstart van het seizoen.

"Om het voetbal weer op een veilige manier te kunnen hervatten, is het in dit stadium essentieel om de best mogelijke procedures te ontwikkelen. We werken zonder haast, maar ook zonder te rusten zodat we klaar zijn als de instellingen ons groen licht geven", zegt FIGC-voorzitter Gabriele Gravina woensdag.

De FIGC hoopt dat de clubs op 3 mei weer kunnen trainen. Op die datum is de huidige lockdown afgelopen in Italië, dat na de Verenigde Staten en Spanje het land is met de meest geconstateerde besmettingen en na de VS het land met de meeste dodelijke slachtoffers.

Een aantal clubs is fel tegenstander van het plan om een vervolg te geven aan dit seizoen. Brescia-voorzitter Massimo Cellino dreigde in dat geval zelfs de wedstrijden te boycotten. "We komen liever niet opdagen dan dat ik mijn spelers nog het veld op stuur", liet hij aan duidelijkheid niets te wensen over.

Waarschijnlijk tot 31 augustus geen fans in Duitsland en België

In de Duitse Bundesliga en de Belgische Jupiler Pro League is de kans groot dat er tot en met 31 augustus geen supporters welkom zijn in het stadion. Zowel Duitsland als België besloot woensdag dat grote evenementen in het land verboden zijn tot die datum, zonder daarbij het voetbal te noemen.

De clubs in de Bundesliga zijn allemaal alweer in training en hopen begin mei weer te kunnen voetballen. De Jupiler Pro League wordt waarschijnlijk niet hervat, nadat organisator Pro League adviseerde om het seizoen te staken en koploper Club Brugge uit te roepen tot kampioen.

De nieuwe maatregelen die België heeft genomen zijn ook van invloed op de Grand Prix van België in de Formule 1, die op 30 augustus op het programma staat. Normaal gesproken kan die alleen doorgaan achter gesloten deuren, een scenario dat Formule 1-directeur Ross Brawn al in gedachte heeft.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.