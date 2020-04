Sepp Blatter vindt dat het WK van 2022 niet meer in Qatar moet worden gehouden. Volgens de oud-voorzitter, die vanwege corruptie moest vertrekken bij de FIFA, is het niet fair dat de golfstaat het toernooi toegewezen heeft gekregen en hij ziet goede alternatieven.

"Duitsland zou het zo kunnen doen, maar dan is Europa twee keer achter elkaar aan de beurt. De Verenigde Staten kan ook, in plaats van in 2026. En Japan is een mogelijkheid", aldus de 84-jarige Blatter woensdag in een interview met de Duitse krant Bild.

De uitspraken van de Zwitser zijn opmerkelijk, omdat hij voorzitter was toen Qatar in 2010 het WK kreeg toegewezen. Vijf jaar later moest Blatter aftreden, nadat politieonderzoek grootschalige corruptie binnen de FIFA aan het licht bracht.

Deze week nog concludeerden Amerikaanse aanklagers dat de er bij de toewijzing van het WK van 2022 en ook bij dat van 2018 in Rusland sprake was van omkoping.

Blatter erkent dat niet, maar hij beweert al langer dat Qatar het WK door een "politieke interventie" heeft verkregen. Volgens Blatter was men binnen de FIFA al akkoord over een WK in 2022 in de VS, maar de Franse regering van toenmalig president Nicolas Sarkozy zou ervoor hebben gezorgd dat het alsnog Qatar werd.

Sepp Blatter maakte in 2010 zelf bekend dat Qatar het WK kreeg. (Foto: Getty Images)

'Het is respectloos en schaamteloos'

Blatter doet in het interview met Bild meer opvallende uitspraken. Zo zou hij het meer dan terecht vinden als hij tot erevoorzitter van de FIFA wordt uitgeroepen vanwege zijn decennialange werk voor de wereldvoetbalbond. "Het zou de best mogelijke reactie zijn van de FIFA", zegt hij.

Ook wijst hij erop dat hij zijn verzameling horloges nog terug moet krijgen van de FIFA. Deze kon hij niet meenemen toen hij in 2015 plots het hoofdkantoor van de bond in Zürich moest verlaten vanwege het politieonderzoek.

"Het is respectloos en schaamteloos wat gebeurd is. Maar het zal worden opgelost. "