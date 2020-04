De UEFA heeft FC Kopenhagen-aanvaller Michael Santos woensdag voor drie Europese wedstrijden geschorst. De Uruguayaan duwde een politieagent omver bij het vieren van een doelpunt tijdens de Europa League-wedstrijd in februari tegen Celtic (1-3).

Pep Biel liep na zijn late 1-2 voor Kopenhagen richting het uitvak, waarbij hij vlak voor de Deense supporters werd tegengehouden door een Schotse politieagent. Santos, die net aan kwam lopen, gaf hem daarop een fikse beuk.

De UEFA én Schotse politie startten daarop een onderzoek naar het incident. De Europese voetbalbond beschuldigt Santos nu van "het aanvallen van een andere persoon die bij de wedstrijd aanwezig was" en sluit hem dus uit voor de komende drie Europese duels.

Kopenhagen is teleurgesteld door de uitspraak. "De club vindt deze straf te zwaar. We hebben de UEFA daarom gevraagd om een schriftelijke verklaring over de straf op te sturen, zodat wij kunnen bepalen of we in beroep willen gaan of niet."

De Deense topclub plaatste zich door de 1-3-zege op Celtic voor de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Stale Solbakken verloor daarin onlangs de heenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir met 1-0.

De return moet nog op een nader te bepalen datum worden afgewerkt, maar het voetbal ligt de komende tijd in elk geval nog stil door de coronacrisis. De UEFA vergadert volgende week donderdag verder over de afloop van alle Europese competities.

Voor de app-gebruikers: Klik op de tweet om de beelden te bekijken waarbij Santos de politieagent omver duwt.

