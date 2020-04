Paul Pogba heeft zich afgesloten voor de aanhoudende kritiek op zijn persoon. De middenvelder van Manchester United ligt regelmatig onder het vergrootglas bij de Britse media.

"De critici zullen me wel missen in deze periode", zegt Pogba met een knipoog in de podcast van Manchester United. "Als mensen iets over me willen zeggen, dan moeten ze dat doen. Ik ben er nu aan gewend en kan me er niet meer aan storen."

De 27-jarige Pogba verruilde Juventus in de zomer van 2016 voor Manchester United, maar de Fransman heeft de hooggespannen verwachtingen vaak niet waar kunnen maken. Dit seizoen speelde hij door blessureleed slechts acht officiële wedstrijden.

Daarnaast lijkt Pogba op weg naar de uitgang op Old Trafford. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zei begin dit jaar dat de middenvelder mogelijk terugkeert bij Juventus, tot ergernis van United-manager Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba houdt zich daar allemaal niet mee bezig. "Ik ben niet iemand die altijd naar Sky Sports zit te kijken. Wanneer je in de voetbalwereld zit, hoeft niemand je te vertellen wat er aan de hand is. Ik kijk heel veel voetbal, maar ik heb geen behoefte om naar de analyses na de wedstrijd te luisteren."

Mocht Pogba inderdaad voor een vertrek staan, dan heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Manchester United mogelijk al gespeeld. De Premier League ligt vanwege de coronacrisis al weken stil en het is nog niet zeker of het huidige seizoen afgemaakt kan worden. Het contract van Pogba bij United loopt nog door tot medio 2021.

