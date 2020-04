AFC Bournemouth heeft dinsdag besloten om niet langer gebruik te maken van de verlofregeling bij de overheid. De werkgever van Nathan Aké is na Tottenham Hotspur en Liverpool de derde Premier League-club die zich bedenkt na stevige kritiek in Engeland.

Bournemouth stuurde eerder deze maand een deel van zijn werknemers tijdelijk op verlof vanwege financiële zorgen door het coronavirus. 'The Cherries' deden daarbij een beroep op een regeling waarbij de overheid 80 procent van het onbetaalde salaris op zich neemt.

Net als bij Tottenham Hotspur, Liverpool, Newcastle United en Norwich City leverde dat besluit veel kritiek op, ook van supporters. De Britse overheid benadrukte dat de zogenaamde Coronavirus Job Retention Scheme niet bedoeld was om rijke voetbalclubs te steunen, zeker niet als de dure voetballers gewoon doorbetaald kregen.

Liverpool (vorige week maandag) en Tottenham Hotspur (afgelopen maandag) draaiden hun beslissing al snel terug en nu is ook Bournemouth overstag gegaan.

"We hadden goede bedoelingen, maar zijn ons bewust van de kritiek op Premier League-clubs", schrijft Bournemouth in een verklaring. "We hebben geluisterd naar onze fans en hebben ons besluit herzien."

De Premier League ligt in ieder geval stil tot begin juni. De clubs vrezen ieder 60 miljoen euro mis te lopen als er een punt achter het seizoen wordt gezet.

