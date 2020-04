De zaterdag opgestapte vicevoorzitter Emili Rousaud heeft dinsdag in een verklaring herhaald dat het bestuur van FC Barcelona zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.

"Dat er contracten met verschillende bedrijven (waarvan er een gevestigd is in een belastingparadijs en de wet overtreedt) vernietigd zijn met als doel om interne controles te ontlopen, bewijst dat er corruptie bestaat binnen de club", zegt Rousaud in zijn verklaring.

De Catalaan stapte zaterdag samen met vijf andere bestuursleden min of meer gedwongen op bij FC Barcelona en beschuldigde de club vervolgens van corruptie. De regerend kampioen van Spanje reageerde maandagavond door een rechtszaak tegen Rousaud aan te spannen "ter verdediging van de eer van de club en de medewerkers".

Rousaud houdt in zijn nieuwe statement vast aan zijn beschuldigingen. "Alles wat ik in deze zaak gezegd heb, is waar en te bewijzen. Er is geen basis voor een rechtszaak."

Volgens de voormalige vicevoorzitter heeft hij zijn zorgen over corruptie binnen de club direct intern gedeeld. "Jammer genoeg is dat nu de reden van mijn vertrek. Maar het was mijn morele en wettelijke verplichting om dit aan de kaak te stellen."

Een van de vernietigde contracten waar Rousaud op doelt, is waarschijnlijk met een pr-bureau dat voorzitter Josep Maria Bartomeu zou hebben ingehuurd om andere bestuursleden op sociale media in een kwaad daglicht te stellen. Deze deal zou een van de belangrijkste redenen zijn voor het vertrek van Rousaud en de vijf andere bestuursleden.