Marouane Fellaini heeft het ziekenhuis in China na drie weken verlaten. De 32-jarige middenvelder van Shandong Luneng testte eind maart positief op het coronavirus.

Fellaini is nog altijd de enige speler in de Chinese Super League van wie bekend is dat hij het COVID-19-virus onder de leden heeft. De Belg meldde op 22 maart dat hij zich ondanks de coronabesmetting goed voelde, maar werd desondanks opgenomen in een ziekenhuis in Jinan.

Drie weken na dato is Fellaini fit verklaard en mag hij het ziekenhuis verlaten, al betekent dat niet dat hij weer vrij mag rondlopen. De oud-speler van Manchester United moet eerst veertien dagen in quarantaine voordat hij mag terugkeren op het trainingsveld.

Het coronavirus brak in december uit in het Chinese Wuhan, maar na een maandenlange lockdown start het openbare leven in het Aziatische land weer op. Het is nog niet bekend wanneer de Chinese competitie kan beginnen.

Het seizoen in de Chinese Super League zou op 22 februari van start gaan, maar door de coronacrisis zijn er nog geen wedstrijden gespeeld. De clubs hebben de training wel weer hervat.

Fellaini staat sinds januari 2019 onder contract bij Shandong Luneng en ligt daar nog tot medio 2021 vast. De 87-voudig international speelde eerder in zijn loopbaan voor Standard Luik, Everton en Manchester United.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.