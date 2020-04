Jürgen Klopp vindt het steeds lastiger worden dat hij niet met zijn spelers op het trainingsveld kan staan. De manager van Liverpool koestert de momenten waarop hij digitaal contact heeft met de groep.

"Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik zo veel plezier zou beleven aan die digitale trainingssessies", zegt Klopp op de site van Liverpool. "We mogen blij zijn dat we in 2020 met deze technologie leven. Als ik de jongens weer zie, verandert alles. Het is een exceptionele groep die je snel mist."

Liverpool kwam begin maart voor het laatst in actie in de Premier League, die nu al een maand stilligt vanwege de coronacrisis. De competitie in Engeland is tot nader order uitgesteld en wordt mogelijk in de zomer alsnog ingehaald, maar dan moeten de autoriteiten wel groen licht geven.

Wat Klopp betreft kan de competitie niet snel genoeg hervat worden. De 52-jarige Duitser benadrukt dat hij achter de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus staat, maar hij heeft er ook steeds meer moeite mee.

"Je wil dichter bij je spelers komen dan je nu kan zijn. Hoe langer je iemand niet kan zien, hoe meer pijn het gaat doen. Dat heb ik nu ook met mijn ploeg. Ik accepteer de situatie zoals die is voor de volle 100 procent, maar het wordt wel lastiger", aldus Klopp.

Van alle Premier League-clubs is Liverpool waarschijnlijk het meest gebaat bij hervatting van de competitie. 'The Reds' gaan met een voorsprong van 25 punten aan kop en hebben nog maar drie overwinningen nodig om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.

