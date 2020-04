FC Barcelona begint een strafzaak tegen de vorige week vertrokken vicevoorzitter Emili Rousaud. Het bestuur is boos na beschuldigingen over corruptie.

Rousaud stapte zaterdag min of meer gedwongen op bij Barcelona, omdat voorzitter Josep Maria Bartomeu een reorganisatie wilde doorvoeren. Ook vijf andere bestuursleden ruimden het veld.

De pas sinds januari in functie zijnde Rousaud liet weten verbaasd te zijn over het verzoek om te vertrekken en uitte zware beschuldigingen richting het bestuur, dat in zijn ogen corrupt zou zijn.

"FC Barcelona kan zulke aantijgingen die het beeld van de club schaden niet tolereren", meldt Barcelona maandag op de clubsite. "De strafrechtelijke actie die wordt ondernomen is ter verdediging van de eer van de club en de medewerkers."

De onvrede in de top van Barcelona zou zijn ontstaan over een verschil van mening over hoe om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. Er ontstond een relletje over de salarisverlaging van de spelers. Daarnaast gingen er geruchten dat Bartomeu een pr-bureau inhuurde om andere bestuursleden op sociale media in een kwaad daglicht te stellen.