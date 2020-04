Gianluca Vialli is genezen verklaard van alvleesklierkanker. De voormalig topspits van onder meer Juventus, Chelsea en het Italiaanse elftal onderging in december zijn laatste chemokuur.

Vialli maakte in november 2018 bekend aan kanker te lijden en zware behandelingen te ondergaan. Naar nu blijkt zijn deze goed aangeslagen.

"De laatste tests lieten geen sporen meer zien van de ziekte. Ik ben heel blij, al durf ik het nog bijna niet hardop te zeggen", vertelt de 55-jarige oud-international tegen La Repubblica.

"Ik heb in totaal zeventien maanden lang chemotherapie ondergaan, verdeeld over een cyclus van acht maanden en een van negen. Het was een enorm zware strijd, zelfs voor iemand die zo stoer is als ik. Zowel in fysiek als mentaal opzicht."

Vialli, die 59 interlands speelde en met zowel Sampdoria als Juventus kampioen van Italië werd, beëindigde in 1999 bij Chelsea zijn spelersloopbaan. Hij bleef daarna nog wel een jaar in Londen actief als trainer. Eind vorig jaar werd Vialli aangesteld als teammanager van de Italiaanse nationale ploeg.