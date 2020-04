Tottenham Hotspur heeft maandag de eerder aangekondigde bezuinigingsmaatregel teruggedraaid. De 'Spurs' zullen het salaris van alle niet-voetballende medewerkers van de club de komende twee maanden gewoon betalen.

Vanwege de coronacrisis kondigde Tottenham Hotspur eind maart aan om 20 procent van het salaris van alle niet-voetballende medewerkers in te houden. Die maatregel leverde een stortvloed aan kritiek op van supporters.

Tottenham Hotspur laat maandag via een verklaring weten dat de aangekondigde bezuinigingsmaatregel - om te korten op de salarissen en een beroep te doen op een verlofregeling bij de overheid - van de baan is.

De niet-voetballende medewerkers worden in de maanden april en mei gewoon volledig betaald. Het bestuur van de Engelse club levert een deel van het salaris in om deze geste mogelijk te maken.

Kritiek kwam hard aan bij Tottenham

Tottenham-voorzitter Daniel Levy laat weten dat de kritiek die de club kreeg op de bezuinigingsmaatregel hard aankwam. "Omdat we juist bekendstaan om ons enorme verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen voor degenen die op ons vertrouwen."

"Het was nooit onze bedoeling om iets anders te doen dan maatregelen te treffen om banen te beschermen. We betreuren het dat we mensen hebben verontrust in deze bange tijden", aldus Levy.

Liverpool kwam vorige week ook al terug op het besluit om verlof aan te vragen voor al het niet-voetballende personeel. Na veel kritiek lieten ook 'The Reds' weten dat ze "de verkeerde beslissing hadden genomen". Liverpool bood daarvoor excuses aan.

