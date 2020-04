De Italiaanse voetbalbond FIGC hoopt dat clubs in de Serie A vanaf begin mei weer kunnen trainen. Bondsvoorzitter Gabriele Gravina wenst dat tegen die tijd alle spelers op het coronavirus getest kunnen worden.

"Er is binnenkort een overleg. We zullen dan een procedure vaststellen die we vervolgens zullen communiceren. Ik hoop dat we aan het begin van de maand mei alle spelers kunnen testen zodat ze daarna weer kunnen trainen", zei Gravina tegen Sky Sport Italia.

Alle wedstrijden in de Serie A zijn tot nader order uitgesteld. Er wordt sinds 9 maart niet meer gevoetbald in Italië, maar de voetbalbond zet sindsdien in op het uitspelen van de competitie. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er wordt doorgespeeld in de zomermaanden.

"Als de omstandigheden weer goed zijn, zullen we het seizoen afmaken", vervolgde Gravina. "Of we in de zomer zullen spelen? We hebben geen deadline, maar we willen de competitie afmaken."

Clubs moeten nog twaalf of dertien wedstrijden spelen

De meeste Serie A-clubs moeten nog twaalf duels afwerken, maar voor acht clubs - waaronder nummer drie Internazionale en nummer vier Atalanta - staan er nog dertien competitiewedstrijden op het programma.

Italië is hard getroffen door het coronavirus. Het land telt al bijna 20.000 doden en er zijn meer dan 156.000 geregistreerde besmettingen. Ook enkele spelers uit de Serie A, zoals Paulo Dybala en Daniele Rugani van Juventus, zijn besmet geweest.

