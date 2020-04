Als het aan Roy Hodgson ligt, dan wordt het huidige Premier League-seizoen uitgespeeld. De manager van Crystal Palace is van mening dat de Engelse voetbalbond FA de competitie niet schriftelijk moet afdoen.

Vanwege de coronacrisis ligt de bal op de Engelse velden als sinds 13 maart stil. Het is nog altijd onduidelijk wanneer er weer gevoetbald mag worden, maar volgens de 72-jarige Hodgson moet de Premier League afgemaakt worden, desnoods met de nodige maatregelen.

"Iedereen is het er volledig over eens dat we een einde nodig hebben van dit seizoen. We willen niet dat schriftelijk bepaald wordt wie er kampioen wordt, wie de Champions League in mag, wie er degradeert en wie er promoveert", zei Hodgson op de website van zijn club.

"Idealiter zouden onze spelers minimaal drie of vier weken de tijd moeten hebben om zich voor te bereiden op de eerstvolgende wedstrijd, maar ik accepteer dat daar misschien niet voldoende tijd voor is", vervolgde de oud-bondscoach van Engeland.

'Resterende wedstrijden in kortere tijd'

Hodgson sluit niet uit dat er bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld gaat worden als de competitie wordt hervat. "Het kan ook betekenen dat we onze resterende wedstrijden in een kortere tijd moeten spelen en dat er een kortere pauze is tot de start van het nieuwe seizoen."

De Premier League gaat zeker niet begin mei opnieuw van start. De competitie werd eerder al tot 30 april stilgelegd en werd begin april tot nader order uitgesteld. Er wordt pas weer gespeeld als dat mag van de autoriteiten.

Het Crystal Palace van Hodgson staat momenteel elfde in de Premier League en heeft nog negen competitiewedstrijden te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.