Volgens Emilio García Silvero, juridisch directeur bij de FIFA, zal de transfermarkt op 1 juli niet opengaan. De Spanjaard zegt tevens dat aflopende spelerscontracten niet verlengd zullen worden.

"De transfermarkt blijft gesloten op 1 juli", liet García Silvero zondag in gesprek met het Spaanse radiostation Cadena Cope weten. "De FIFA zal contracten die op 30 juni aflopen, niet verlengen. De spelers die dan een aflopend contract hebben, kunnen niet bij een andere club terecht."

Dat betekent dat ook de Eredivisie-clubs zich niet op de transfermarkt kunnen roeren. Ook gehuurde spelers kunnen niet spelen bij de clubs die hen hebben uitgeleend, omdat die clubs deze spelers niet speelgerechtigd zullen krijgen.

Hierdoor kan bijvoorbeeld Hakim Ziyech, die Ajax deze zomer verruilt voor Chelsea, vanaf 1 juli niet voor de Engelse club uitkomen, omdat hij niet speelgerechtigd is. Spelers met een aflopend contract kunnen met hun huidige clubs nog wel onderhandelen over een langer verblijf.

Eerder deze week stelde de FIFA nog nieuwe richtlijnen op voor spelerscontracten. Daarin werd voorgeschreven dat de verbintenissen die normaal op 30 juni aflopen, pas eindigen als het verlate seizoen er definitief op zit. Volgens hetzelfde principe zouden verbintenissen pas ingaan op het moment dat nieuwe seizoenen officieel van start gaan.

'Er komen mogelijk verschillende transferperiodes'

Het is nog onduidelijk wanneer de transferperiode in de zomer dan wel opengaat. Door de coronacrisis liggen vrijwel alle competities stil en zolang er geen uitsluitsel is over het moment waarop de competities worden afgesloten, kan de FIFA dus ook geen duidelijkheid geven.

Volgens García Silvero komen er mogelijk verschillende transferperiodes. Op die manier krijgt elke club de mogelijkheid om spelers aan te trekken en te verkopen.

"Het is mogelijk dat er verschillende periodes komen. Alles hangt af van het begin en het eind van elke competitie. Het idee is dat de transferperiodes net voor de start van de kampioenschappen eindigen, maar die periodes dienen niet per se samen te vallen", besloot García Silvero.

