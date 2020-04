Real Sociedad komt zondag terug op het besluit om komende week de training te hervatten. De Spaanse club kondigde een dag eerder nog aan als eerste in La Liga weer te gaan trainen en dat zorgde voor een hoop kritiek.

"Na de gesprekken die de hele dag zijn gevoerd met de Hogere Sportraad, en aangezien Real Sociedad altijd respecteert wat er in de samenleving speelt, hebben we besloten dat de spelers thuis individueel hun conditie op peil blijven houden", meldt Sociedad in een verklaring.

Hoewel de lockdown in Spanje vanwege de coronacrisis nog tot in ieder geval 26 april duurt, liet Sociedad zaterdag weten de training vanaf komende dinsdag te willen hervatten. De Baskische club gaf wel aan dat er in kleine groepjes van twee of drie spelers gewerkt zou worden.

Ook zou er gebruikgemaakt worden van verschillende velden en kleedkamers en moesten alle spelers minimaal 2 meter van elkaar vandaan blijven. Tevens werd aan alle spelers het advies uitgebracht om zich voor dinsdag te laten testen op het coronavirus.

Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus. Tot nu toe zijn er meer dan 166.000 besmettingen geregistreerd en vielen er bijna 17.000 doden.

De Spaanse voetbalbond besloot La Liga daarom op 23 maart stil te leggen. De competitie wordt niet eerder dan eind mei hervat. Sociedad bezet de vierde plaats op de ranglijst en bereikte ook de inmiddels uitgestelde finale van de Copa del Rey, waarin Athletic Bilbao de tegenstander is.

