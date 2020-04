Oud-doelman Peter Bonetti is zondag na een lang ziekbed overleden. De Engelsman, die meer dan zevenhonderd wedstrijden voor Chelsea speelde, werd 78 jaar.

Bonetti kwam van 1960 tot en met 1979 uit voor Chelsea, met uitzondering van het jaar 1975. Toen verdedigde hij in de Verenigde Staten het doel van de St. Louis Stars.

In twintig seizoenen voor Chelsea speelde 'The Cat' maar liefst 729 officiële duels. Daarmee moet hij alleen recordhouder Ron Harris boven zich dulden op de ranglijst met meeste wedstrijden voor de Engelse club. John Terry is met 717 duels de nummer drie op de lijst.

Chelsea heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de oud-keeper. "Bonetti was een superster in de jaren zestig en zeventig. 'The Cat', zoals hij algemeen bekend was, vormde de rots in de branding tussen de vele buitenbeentjes in een gouden tijdperk van Chelsea", schrijven de 'Blues' op de website.

Bonetti behoorde tot Engelse WK-selectie in 1966

Met Chelsea won Bonetti in 1971 de Europa Cup voor bekerwinnaars. Ook veroverde hij de FA Cup (1970) en de League Cup (1965) met de Londenaren.

Bonetti stond tevens zeven keer onder de lat van de Engelse nationale ploeg. In 1966 maakte hij deel uit van de selectie die in eigen land wereldkampioen werd, maar hij speelde geen minuut.

Na zijn tweede periode bij Chelsea ging hij aan de slag als postbode en speelde hij nog enkele wedstrijden voor het Schotse Dundee United (1979) en het Engelse Woking (1986). Ook was hij na zijn spelersloopbaan actief als keeperstrainer bij onder meer de Engelse nationale ploeg, Chelsea, Newcastle United en Manchester City.