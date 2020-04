Jefferson Farfán zegt dat hij slechts een grapje maakte toen hij op Instagram tekeerging tegen zijn club Lokomotiv Moskou. De oud-PSV'er leek woedend omdat zijn werkgever vanwege het coronavirus 40 procent van zijn salaris had ingehouden.

"Helaas is een opmerking die ik als grap maakte verkeerd geïnterpreteerd", schreef Farfán zaterdag op Instagram. "Ik ben het ermee eens dat de club een deel van mijn salaris inhoudt."

"In moeilijke periodes als deze is solidariteit belangrijk. Ik steun mijn club meer dan ooit en heb een paar dagen geleden al ingestemd met de loonsverlaging", aldus de Peruaan.

Farfán kwam eerder op zaterdag in opspraak nadat hij zich in een livestream op Instagram tegen zijn oud-ploeggenoot Roberto Guizasola kwaad maakte over de loonsverlaging.

"Ze mogen overal mee spelen, maar ze moeten van mijn geld afblijven", zei Farfán (35) in de livestream. "Ze hebben me een brief in het Russisch gestuurd, maar daar begreep ik helemaal niets van. Ik heb de brief meteen verscheurd. Ze willen me belazeren."

De Russische competitie werd op 17 maart stilgelegd en de herstart staat momenteel gepland op 31 mei. Lokomotiv staat tweede met negen punten achterstand op koploper FC Zenit.

