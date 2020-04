Jefferson Farfán is niet te spreken over de beslissing van zijn club Lokomotiv Moskou om tijdens de coronacrisis de salarissen van de spelers te verlagen. De oud-PSV'er is niet van plan om een deel van zijn loon af te staan bij de Russische club.

"Ze mogen overal mee spelen, maar ze moeten van mijn geld afblijven", foeterde Farfán zaterdag in een gesprek met voormalig teamgenoot Roberto Guizasola bij Alianza Lima tijdens een livestream op zijn Instagram-pagina.

"Ze hebben me een brief in het Russisch gestuurd, maar daar begreep ik helemaal niets van", vervolgde de Peruviaan. "Ik heb de brief meteen verscheurd. Ze willen me belazeren."

Lokomotiv had de spelers gevraagd om 40 procent van hun salaris in te leveren zodat de overige medewerkers binnen de club hun baan kunnen behouden. De spelersraad ging akkoord met de maatregel, maar Farfán was daar blijkbaar niet van op de hoogte.

De 35-jarige Farfán, die van 2004 tot en met 2008 voor PSV speelde, is door een zware knieblessure al bijna een jaar uit de roulatie. Zijn contract bij Lokomotiv, waarvoor hij sinds begin 2017 uitkomt, loopt na dit seizoen af.

De Russische competitie ligt sinds 17 maart stil vanwege de coronacrisis. Lokomotiv Moskou bezet de tweede plaats achter FC Zenit.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.