Rangers FC wil dat Neil Doncaster, de baas van de Schotse voetbalcompetities (SPFL), per direct wordt geschorst. De club uit Glasgow meldt zaterdag bewijs te hebben dat de stemming over het al dan niet beëindigen van het Schotse seizoen oneerlijk is verlopen.

"We hebben via een klokkenluider bewijs ontvangen dat grote vragen oproept over de processen van de SPFL met betrekking tot de stemming", schrijft Rangers in een verklaring op de website. "Het is in ieders belang dat het bewijs, dat alarmerend is, zo snel mogelijk wordt bekeken."

Een grote meerderheid van de profclubs in Schotland stemde vrijdag voor het per direct beëindigen van het seizoen. Van de 42 clubs op de hoogste vier niveaus zeiden er 33 te willen stoppen. Rangers wees de resolutie echter van de hand.

Of de Schotse competities daadwerkelijk gestopt kunnen worden, hangt nog af van Dundee FC. De Championship-club heeft nog niet gestemd en per competitie moet 75 procent van de clubs voor de resolutie van de SPFL stemmen om het voorstel in werking te laten treden.

Rangers wil onafhankelijk onderzoek

Volgens Rangers zijn de resolutie en stemming niet op de juiste manier afgenomen. De 54-voudig landskampioen, die tweede staat in de Schotse Premiership op ruime achterstand van koploper Celtic, eist dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld.

"Als er ooit een moment is voor volledige openheid en transparantie, is het wel nu", zegt interim-voorzitter Douglas Park in de verklaring. "We zien geen andere keuze dan op te roepen tot een onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie."

"Dit is onaanvaardbaar en moet worden verholpen", vervolgt Park. "We roepen daarom op tot de schorsing van de CEO Neil Doncaster van de SPFL en zijn juridisch adviseur Rod McKenzie."

Afgelopen donderdag maakte de Schotse bond bekend dat de competities in ieder geval tot 10 juni stilliggen vanwege de coronacrisis.

