Wim Jonk heeft zaterdag zijn contract met een jaar verlengd bij FC Volendam. De voormalig international van het Nederlands elftal ligt nu tot medio 2022 vast in het Kras Stadion.

"We zijn hier met z'n allen bezig met een duidelijke missie. Ik voel heel sterk dat iedereen binnen de club hard werkt om gezamenlijk naar een hoger niveau te groeien. Voor mij is het logisch dat we hier nog niet klaar mee zijn", zegt Jonk op de website van de club.

"Ik kijk dus met veel plezier uit naar de volgende stappen. We waren al goed op weg met steeds meer sfeer en beleving in het stadion. Zodra we weer mogen spelen voor publiek kunnen we ook verder met die mooie uitdaging: het stadion vol spelen."

De 53-jarige Jonk begon afgelopen zomer bij FC Volendam aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij kent vooralsnog een prima seizoen aan de dijk. Jonk won de tweede periodetitel met de oranjehemden en staat na 29 van de in totaal 38 speelrondes derde in de Keuken Kampioen Divisie.

De Keuken Kampioen Divisie ligt net als bijna alle andere Europese competities voorlopig nog stil door de coronacrisis. De KNVB wil waar mogelijk 19 juni verder gaan met de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie, en het seizoen ruim een maand later af te ronden.

Jonk, die in het verleden speler en bestuurslid was bij FC Volendam, was tussen 2008 en 2015 in dienst van Ajax. Hij werkte in Amsterdam eerst als techniektrainer en fungeerde er later als hoofd jeugdopleiding. Hij vertrok er bijna 3,5 jaar geleden na een conflict over de uitvoering van de visie van Johan Cruijff.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.