Een van de twee lopende strafzaken in Zwitserland tegen voormalig FIFA-topman Sepp Blatter wordt stopgezet. Het gaat om het onderzoek naar fraude rond de toewijzing van tv-rechten.

De in 2015 opgestapte Blatter zou in 2005 een contract hebben getekend met de Caribische voetbalfederatie, dat niet in het voordeel was van de FIFA. Hij zou de uitzendrechten van de WK's van 2010 en 2014 voor 600.000 dollar hebben verkocht.

Het Openbaar Ministerie in Zwitserland meldt zaterdag aan persbureau Reuters dat het onderzoek is afgerond. Het OM "heeft de intentie de zaak af te sluiten". Een reden is niet gegeven.

De 84-jarige Blatter hoeft daardoor niet langer te vrezen voor vervolging op dat vlak. Een andere strafzaak tegen de Zwitser loopt wel nog altijd. Die zaak gaat om een betaling van zo'n 1,8 miljoen euro aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

Het OM meldt dat het stopzetten van de zaak rond de tv-gelden niet van invloed is op dat onderzoek. De advocaten van Blatter zijn zelf nog niet op de hoogte gesteld van het besluit.

Blatter, die van 1998 tot en met 2015 president van de FIFA was, werd in 2015 door de mondiale voetbalbond voor zes jaar verbannen vanwege "onethisch handelen". Platini werd voor vier jaar geschorst.