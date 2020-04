In België krijgt men steeds meer het gevoel dat de UEFA overstag gaat en op korte termijn besluit dat er dit seizoen toch niet meer kan worden gevoetbald. De Jupiler Pro League wil als eerste Europese competitie zelf een streep zetten door het seizoen.

"Ik heb de indruk dat de UEFA begint in te zien dat voetballen dit seizoen niet meer mogelijk is", zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst, het vaste aanspreekpunt van de Pro League omtrent alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis, zaterdag tegen Het Nieuwsblad.

Van Ranst komt tot die conclusie doordat de UEFA hem om advies heeft gevraagd over dit seizoen. De Europese voetbalbond drong er alle nationale bonden tot voor kort nog op aan om de competities af te maken en als dat niet zou gebeuren, kon dat consequenties hebben voor de Europese tickets.

"Ik heb de indruk dat de UEFA een bocht aan het maken is. En maar goed ook, want er staan levens op het spel", krijgt Van Ranst in Het Nieuwsblad bijval van Michel D'Hooghe, het hoofd van de medische commissie van de FIFA, die fel tegenstander is van het voornemen van de UEFA om het seizoen af te ronden.

'Crisis niet binnen twee maanden opgelost'

De Jupiler Pro League wordt hoogstwaarschijnlijk stopgezet. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde onlangs om dat te doen en koploper Club Brugge uit te roepen tot kampioen. Het advies moet eind deze maand nog worden bekrachtigd tijdens een algemene vergadering van alle clubs.

"Niemand kan het de Belgische clubs kwalijk nemen dat ze de beslissing namen om er een streep onder te zetten. Van de Pro League heb ik begrepen dat er minimum drie tot vier weken training nodig zijn voor wedstrijden weer mogelijk zijn. Dan is het niet bepaald realistisch de huidige competities nog af te werken", aldus Van Ranst.

"De UEFA schijnt uit het oog te zijn verloren dat de gezondheidscrisis binnen twee maanden nog niet opgelost zal zijn. Als voetbalploegen weer beginnen met trainen geef ik je op een briefje dat er weer een positief geval zal opduiken. En een hele ploeg meteen weer in quarantaine moet", vertelt D'Hooghe.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.