Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min heeft iedereen in Zuid-Korea verzocht om hem niet op te zoeken tijdens het uitvoeren van zijn militaire dienstplicht in zijn thuisland. Veel verslaggevers en fans hebben navraag gedaan over het bezoekbeleid.

"Aangezien grote bijeenkomsten worden ontmoedigd vanwege het COVID-19-virus en omdat we willen voldoen aan het overheidsbeleid, zullen we dit evenement niet openstellen voor publiek", staat er in een verklaring op de Facebook-pagina van Son.

"Deze beslissing is genomen om de veiligheid van de verslaggevers en de fans te waarborgen en om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bedankt voor jullie begrip. Son kijkt ernaar uit om zijn plicht te vervullen en zal zijn best doen op het trainingscomplex."

De 27-jarige Son kan zijn militaire dienstplicht uitvoeren omdat het voetbal voorlopig nog stilligt door de coronacrisis. Hij moest de afgelopen twee weken in quarantaine in Zuid-Korea omdat hij overkwam vanuit Londen.

Son kan daardoor een dezer dagen aan de militaire training beginnen op het eiland Jeju. Die training duurt twee weken. Hij moet daarna nog maatschappelijk werk verrichten, wat naar verluidt 544 uur in beslag neemt.

Een militaire dienstplicht in Zuid-Korea duurt normaal 21 tot 24 maanden, maar omdat Son met het nationale elftal in 2018 goud won op de Aziatische Spelen, hoeft hij alleen de training en het maatschappelijke werk te doen.

