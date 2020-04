In tegenstelling tot een groot aantal concurrenten in de Premier League, maakt Leicester City geen gebruik van de regeling om personeel tijdelijk met onbetaald verlof te sturen. Alle salarissen van dit seizoen worden gewoon uitbetaald.

De maatregel geldt voor alle medewerkers van de club. Zij krijgen betaald alsof het huidige seizoen niet is stilgelegd, meldt de landskampioen van het seizoen 2015/2016 in een uitgebreide verklaring op de eigen website. Ook alle trainers en spelers delen die overtuiging en staan deels garant voor die salarissen.

"Het is niet alleen een geldkwestie", zegt directeur Susan Whelan. "We voelen een bepaalde verantwoordelijkheid, want hoe we met deze crisis omgaan zal een bepalend moment zijn in de historie van Leicester City."

De club voelt zich vooral gesterkt in die opvatting vanwege de manier waarop is omgegaan met de dood van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die in oktober stierf bij een helikoptercrash. "Onze gezamenlijke ervaringen van de laatste jaren, zowel in goede als slechte tijden, hebben ons sterk gemaakt als collectief", meldt Whelan dan ook.

'We zijn net een familie'

Daarnaast gaat Leicester City zich inzetten voor de lokale bevolking. Daarvoor is een speciale stichting opgezet, waarbij geld wordt ingezameld voor onder meer de lokale gezondheidsinstellingen. "Op die manier steunen wij het uitstekende werk dat daar verricht wordt rond het coronavirus."

Volgens manager Brendan Rodgers toont Leicester City op deze manier wat voor club het is. "We zijn net een familie. In tijden van crisis is je eerste gedachte om je familie te beschermen en dat is precies de eerste gedachte die hier heerst. Ik ben trots deze groep spelers te mogen leiden."

Clubs als Tottenham Hotspur, Newcastle United, AFC Bournemouth en Norwich City deden eerder wel een beroep op de overheid, die op die manier 80 procent van de salarissen op zich neemt. Liverpool was dat ook van plan, maar krabbelde na stevige kritiek terug.

De Engelse competitie ligt net als alle grote competities in Europa stil vanwege de coronacrisis. Er is nog geen datum geprikt op een eventuele hervatting.

