Een grote meerderheid van de profclubs in Schotland heeft vrijdag gestemd voor het per direct beëindigen van het voetbalseizoen. Toch hangt het van Championship-club Dundee FC af of de competitie daadwerkelijk gestopt kan worden.

Van de 42 Schotse clubs op de hoogste vier niveaus stemden er vrijdag 33 voor het stoppen van de competities. Zes clubs hopen nog door te kunnen spelen en drie clubs hebben hun stem nog niet ingeleverd.

Een van die clubs is Dundee FC, dat derde staat in het Championship. Aartsrivaal Dundee United is momenteel koploper op het tweede niveau van Schotland.

Per competitie moet 75 procent van de clubs voor de resolutie van de Schotse competities (SPFL) stemmen om het voorstel in werking te laten treden. In de Premier League en de League 1 en League 2 is die meerderheid behaald, het wachten is nog op de laatste stem van Dundee.

Uitslag stemming SPFL Premier League (meerderheid van 9 benodigd): 10 voor, 1 tegen, 1 nog niet gestemd

Championship: (meerderheid van 8 benodigd): 7 voor, 2 tegen, 1 nog niet gestemd

League 1 & 2: (meerderheid van 15 benodigd): 16 voor, 3 tegen, 1 nog niet gestemd

Celtic kampioen als resolutie wordt aangenomen

De SPFL heeft begrip voor de afwachtende houding van Dundee. "Het is erg belangrijk dat clubs een zorgvuldige afweging maken. We zijn erg dankbaar voor de clubs die al hebben gestemd."

"Doordat het Premiership en League 1 en 2 de resolutie hebben goedgekeurd, zijn we nu in afwachting van een stembiljet van één Championship-club. We zullen zo spoedig mogelijk een update geven als er nieuws te melden is", aldus de SPFL.

De SPFL stelde woensdag de resolutie voor, waarin alle clubs een punt krijgen per wedstrijd die er nog te spelen is. Als de resolutie wordt goedgekeurd, dan is Celtic kampioen van Schotland. De club uit Glasgow heeft dertien punten voorsprong op aartsrivaal Rangers.

Volgens de statuten van de competitie krijgen de clubs 28 dagen de tijd om hun stem uit te brengen, maar de SPFL verzocht de clubs om dat voor vrijdag 17.00 uur te doen.

Dundee verwacht begin volgende week uitsluitsel te geven

Dundee laat weten dat het "begin volgende week" een besluit verwacht te nemen. "Zoals iedereen weet hebben veel clubs het momenteel moeilijk", meldt Dundee op zijn website. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Volgens Dundee is er te weinig naar de financiële kant van het plan gekeken. "We zijn blij met het harde werk van de SPFL om in korte tijd dit voorstel uit te werken. Wel zijn we van mening dat het voorstel zowel rekening moet houden met sportieve als de financiële gevolgen van het staken van de competities."

"Sommige clubs zullen 4 miljoen pond (4,5 miljoen euro, red.) verliezen als dit plan wordt doorgevoerd en wij zijn van mening dat geen enkele club dat een collega-club moet willen aandoen."

De komende dagen wordt er bij Dundee verder vergaderd en moet duidelijk worden of de club voor of tegen gaat stemmen. "Begrijp ons niet verkeerd: we werken er hard aan om volgens een democratisch proces tot een snelle beslissing te komen en dat is nog steeds haalbaar."