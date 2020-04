Kenny Dalglish heeft positief getest op het COVID-19. Dat heeft de familie van de oud-topvoetballer vrijdag bekendgemaakt.

De 69-jarige Dalglish werd woensdag in het ziekenhuis behandeld aan een infectie. Volgens de procedures werd hij ook getest op het coronavirus en die test bleek tot zijn verrassing positief.

Volgens zijn familie vertoont Dalglish geen symptomen van het coronavirus en voelt hij zich goed. "Hij kijkt ernaar uit om snel weer thuis te zijn."

"Voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, koos Sir Kenny ervoor om vrijwillig langer in zelfisolatie te blijven dan geadviseerd werd", schrijft de familie in een verklaring. "Hij moedigt iedereen aan om hetzelfde te doen en de richtlijnen van de overheid en de experts de komende dagen en weken op te volgen."

Dalglish speelde 102 interlands voor Schotland en kwam tot ruim 200 duels voor Celtic en ruim 350 voor Liverpool. Met de Engelse club won de aanvaller driemaal de Europa Cup I (1978, 1981 en 1984).

Na zijn actieve carrière werd hij manager van Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle United, Celtic en opnieuw Liverpool, waar hij in 2012 voor het laatst op de bank zat. Sindsdien is hij directielid van de koploper in de Premier League.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.