PEC Zwolle wordt hard getroffen door de coronacrisis. De Eredivisie-club moet deze zomer flink bezuinigen om het hoofd boven water te houden.

Het aflopende contract van voormalig topschaatser Erben Wennermars wordt door de club niet verlengd. Hij werkte als adviseur en performancecoach bij de club.

Ook Jong PEC-trainer Albert van der Haar en scout Ben Hendriks moeten vertrekken. De twee werken al jarenlang bij PEC en gelden als clubiconen.

Eerder maakte PEC al bekend dat spelers Lennart Thy, Rick Dekker, Jarni Koorman en Stanley Elbers geen nieuw contract krijgen. Ook bij het kantoorpersoneel zullen aflopende contracten niet worden verlengd.

"Dit zijn allemaal betreurenswaardige beslissingen, die wij echter moeten nemen in het belang van de club. Onze loonkosten vormen zo'n 80 procent van onze uitgaven", schrijft voorzitter Adriaan Visser op de site van PEC.

PEC-voorzitter Adriaan Visser. (Foto: Pro Shots)

Begroting PEC naar verwachting 2 miljoen euro omlaag

De Zwollenaren vrezen afscheid te moeten nemen van hoofdsponsor Molecaten, dat door de coronacrisis in zwaar weer terecht is gekomen. "Ondanks een doorlopende overeenkomst is het afwachten of deze trouwe en uiterst loyale partner van de club binnenboord kan blijven", aldus Visser.

Bovendien zegde zo'n 22 procent van de businessleden inmiddels zijn verbintenis op. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De begroting van PEC zal naar verwachting met 2 miljoen euro zakken.

PEC bezet na 26 duels de vijftiende plek op de ranglijst en is nog niet zeker van handhaving. Net als Ajax, AZ, PSV, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk riep de club onlangs op tot het beëindigen van het seizoen.

