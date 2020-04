FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in een boodschap aan alle 211 lidstaten opgeroepen om niet te vroeg de competities te hervatten. De wereldvoetbalbond belooft daarnaast clubs financieel te steunen in de coronacrisis.

"Onze allereerste prioriteit is gezondheid, ik vraag iedereen om dat in acht te nemen", zegt Infantino op de website van de FIFA. "Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: geen enkele wedstrijd of competitie is belangrijker dan één enkel mensenleven."

"Iedereen moet dat in zijn gedachten houden. Het zou zeer onverantwoordelijk zijn om competities te hervatten als dat niet 100 procent veilig is. Als we iets langer moeten wachten, dan moet dat maar."

Met name in de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) hopen veel clubs vanwege de grote financiële belangen het seizoen nog te kunnen afronden. In kleinere voetballanden, waaronder Nederland en België, gaan er al wel stemmen op om de competitie te beëindigen.

Infantino belooft financiële steun

In tegenstelling tot veel clubs beschikt de FIFA wel over grote financiële reserves. De wereldvoetbalbond is al een onderzoek begonnen naar de financiële impact die het coronavirus op de voetbalwereld kan hebben.

"Weet dat we er voor jullie zijn", richt Infantino zich tot de clubs. "Samen zullen we oplossingen vinden. Jullie staan er niet alleen voor. De wereld zal weten waar ons geld heen gaat en waarom."

