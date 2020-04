De clubs in de Eredivisie hakken pas knopen door over eventuele compensatie van seizoenkaarthouders en andere fans die kaartjes voor de resterende duels hebben gekocht als er een definitief besluit is over het al dan niet afmaken van het seizoen.

Alle achttien clubs zijn zich al wel samen aan het beraden op een plan, dat verder zal worden uitgewerkt als de KNVB besluit om de competitie af te breken of uit te spelen zonder publiek. Dat is op zijn vroegst eind april.

Een kleine week geleden liet Ajax in een e-mail aan alle seizoenkaarthouders al weten over compensatie na te denken en daar met de andere clubs over in gesprek te zijn. Over mogelijke manieren van compensatie is vooralsnog niets bekend.

De KNVB is vooralsnog van plan om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie na 19 juni te hervatten, afhankelijk van de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet.

De Nederlandse voetbalbond kwam dinsdag bovendien met een conceptprogramma voor volgend seizoen. Als het huidige seizoen wordt afgemaakt, is er een verkorte zomerstop van drie weken en wordt er doorgevoetbald met Kerst.

