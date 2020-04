Joël Veltman vindt het lastig dat het nog altijd niet duidelijk is of het Eredivisie-seizoen afgemaakt kan worden. De verdediger, die nagenoeg hersteld is van een knieblessure, heeft soms moeite om met die onzekerheid om te gaan.

"Ik merk dat het niet eenvoudig is om elke dag gemotiveerd te trainen. We weten niet meer waarvoor we het doen en dat maakt het moeilijk", zegt de 28-jarige Veltman vrijdag op de site van Ajax.

"Dat we niet kunnen trainen met elkaar is noodzakelijk, daar staan we allemaal achter. Toch is het lastig. Ik mis het voetballen, maar ook de geintjes uit de kleedkamer en de praatjes die je met elkaar maakt. Daar kan geen digitaal medium tegenop."

Veltman was juist op de weg terug nadat hij begin februari in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-0) een knieblessure opliep. De 22-voudig international leek in maart zijn rentree te kunnen maken, maar door het coronavirus ligt de Eredivisie nu al weken stil.

Op 15 maart werd bovendien bekend dat alle sportcomplexen de deuren dicht moeten houden, waardoor Veltman net als zijn ploeggenoten thuis fit moet blijven. "Nu ik fitter ben, had ik het liefst op de Toekomst verder aan mijn herstel gewerkt, maar dat is helaas geen optie", realiseert de centrale verdediger zich.

"Ik heb nu meer tijd om aan mijn herstel te werken, dat is een klein pluspunt. Daarnaast probeer ik veel contact te houden met het team via videobellen, WhatsApp en FIFA. De tijd zal leren wat de toekomst brengt, maar ik hoop over een paar jaar te kunnen zeggen dat we juist hebben gehandeld."

