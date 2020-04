Het is aannemelijk dat er een arbitragezaak komt om de hoogte van de schadevergoeding die Ajax moet betalen aan de familie van Abdelhak Nouri te bepalen, zegt advocaat Khalid Kasem namens de familie in gesprek met NU.nl.

Nouri liep in 2017 ernstige en blijvende hersenschade op nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. De club erkende pas een jaar later aansprakelijkheid en komt er sindsdien niet uit met de belangenbehartigers van de familie Nouri.

Een arbitragezaak lijkt daardoor de enige overgebleven weg. "Ik sluit het niet uit, want alle standpunten liggen ver uiteen", zegt Kasem, die het woord voert namens de familie en onlangs het boek Abdelhak Nouri - Een onvervulde droom uitbracht.

"Ajax voert twee redenen aan om te betwijfelen of 'Appie' ooit Ajax 1 zou hebben gehaald. Ten eerste zijn ze sceptisch of hij echt zo goed was geworden als veel mensen zeggen. Dat heeft de familie veel pijn gedaan."

'Familie wil rechtvaardige weging van Appie'

"Ten tweede denkt Ajax dat je met een onderhuidse icd (implanteerbare cardioverter-defibrillator, red.) die niet in direct contact met het hart staat - die 'Appie' misschien nodig zou hebben gehad - betaald voetbal wel kan vergeten. Wij vinden dat niet rechtvaardig en zeggen dat hij helemaal niet kansloos was."

De inzet is wel financiële compensatie. "Maar dat komt altijd om de hoek kijken op het moment dat iemand aansprakelijk is voor het verlies in arbeidsvermogen. Dat wordt weliswaar gemeten in een geldbedrag, maar dat is een middel om die aansprakelijkheid uit te drukken. Niet het doel", benadrukt Kasem.

"Maar nog belangrijker: de familie wil een rechtvaardige weging van 'Appie'. Dat hij het krediet krijgt dat hij verdient. De moeizame manier waarop Ajax in het verleden is omgegaan met dit dossier heeft niet voor veel vertrouwen gezorgd."

Lees hier het uitgebreide interview met Kasem.