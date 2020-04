Het is onrustig in het bestuur van FC Barcelona. Zes directieleden zijn vrijdag opgestapt uit onvrede over het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu.

De ontslagbrief van vicevoorzitters Emili Rousaud en Enrique Tombas en directeuren Silvio Elías, Josep Pont, Jordi Calsamiglia en Maria Texidor is in handen van Spaanse media.

Het sextet is onder meer niet blij met de manier waarop Barcelona onlangs omsprong met financiële maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De Spaanse topclub hield onder meer salaris van spelers in, maar dat leverde een relletje op.

In de pers deden namelijk verhalen de ronde dat spelers geweigerd zouden hebben om loon in te leveren, maar dat werd al snel weerlegd in een statement namens de complete selectie, die 70 procent van zijn salaris afstaat én een extra financiële bijdrage levert in de crisistijd.

De spelers zeiden zich te verbazen over een deel van de clubleiding, die zou hebben geprobeerd de selectie in een kwaad daglicht te zetten. Voorzitter Bartomeu zei dat bepaalde mensen dingen hebben gezegd "zonder van de hoed en de rand te weten", zonder namen te noemen.

La Liga ligt net als vrijwel alle andere competities stil en wordt niet eerder dan in mei hervat. Barcelona gaat na 27 speelrondes aan kop. De club van onder anderen Lionel Messi en Frenkie de Jong heeft twee punten voorsprong op rivaal Real Madrid.