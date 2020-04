De internationale spelersvakbond FIFPro staat achter het plan van de meeste nationale voetbalbonden om het seizoen ondanks de coronacrisis af te maken. De organisatie benadrukt dat spelers erbij gebaat zijn om de competitie uit te spelen.

"De spelers maken zich niet echt zorgen meer over hun veiligheid en gezondheid. De situatie in Nederland is bijvoorbeeld dat de KNVB pas wil gaan spelen als de situatie veilig is en wanneer er toestemming is", zegt een woordvoerder van FIFPro tegen NU.nl.

"Het afmaken van het seizoen is van ontzettend groot belang voor alle clubs, vooral ook de kleinere clubs, waar voor spelers het gevaar anders groot kan zijn dat ze hun baan kwijtraken. Als het seizoen verantwoord kan worden afgemaakt, dan willen we dat."

Ruim een week geleden waarschuwde de UEFA alle nationale bonden in Europa nog om niet te stoppen met hun competities. Inmiddels hebben veel nationale bonden laten blijken dat ze het seizoen inderdaad willen afmaken als dat kan.

"We staan wereldwijd ontzettend veel in contact met spelers. Als het geen gevaar oplevert, willen ze gewoon spelen", zegt de FIFPro-woordvoerder. "Dan zijn ze ook bereid om misschien iets vaker te spelen dan strikt genomen wenselijk is."

'Kijk in gezamenlijk overleg naar salaris'

FIFPro merkt dat spelers de laatste tijd vooral bij de vakbond aankloppen vanwege vragen over salarissen en roept clubs nogmaals op - de vakbond deed eind maart ook al een oproep - om verantwoord met die kwestie om te gaan.

"We snappen dat bij clubs de nood hoog kan zijn, maar we willen wel dat er in gezamenlijk overleg naar oplossingen wordt gekeken. Het moet ook zo zijn dat een club geen enkele andere optie heeft en het niet slechts een makkelijke manier vindt om te bezuinigen", aldus de woordvoerder.

"Er was een Roemeense club die zei: we zitten zo in de problemen, dat we de salarissen tot eind volgend seizoen reduceren met 50 procent. In Venezuela was er een club die dat zelfs voor drie jaar wilde doen. We zijn dan ook blij met de richtlijnen die de FIFA onlangs heeft gegeven."

De wereldvoetbalbond stelde dinsdag richtlijnen op voor de contracten van spelers, waarin ook wordt voorgeschreven dat op 30 juni aflopende contracten nu gelden tot en met het einde van het seizoen.

