Hertha BSC heeft donderdag zijn vierde trainer van het seizoen aangesteld. Bruno Labbadia zal bij de ploeg van Karim Rekik en Javairô Dilrosun op de bank zitten als het Bundesliga-seizoen nog wordt hervat.

De 54-jarige Labbadia zou eigenlijk pas na de huidige jaargang de taken overnemen van interim-trainer Alexander Nouri, maar die wissel is vanwege de coronacrisis al eerder doorgevoerd.

"We beleven nu een soort vroege zomerpauze en hebben daarom besloten om van de gelegenheid gebruik te maken en onze trainerswissel alvast door te voeren", zegt algemeen directeur Michael Preetz op de site van Hertha BSC. "Zo kunnen we het team de komende weken voorbereiden op een mogelijke hervatting van de Bundesliga."

Hertha BSC begon het seizoen met Ante Covic als coach. De geboren Berlijner werd in november ontslagen en opgevolgd door Jürgen Klinsmann. De oud-topspits besloot drie maanden later alweer te vertrekken, waarna assistent Nouri tijdelijk zijn taken overnam.

Labbadia, die in het verleden onder meer trainer was bij Bayer Leverkusen, Hamburger SV (twee keer), VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg, zal maandag voor het eerst de (geïmproviseerde) training van Hertha leiden.

De Bundesliga ligt in ieder geval stil tot eind april. Hertha staat met nog negen duels te gaan dertiende op het hoogste niveau in Duitsland.

