Clubs uit het amateurvoetbal kunnen bij de KNVB toch een verzoek indienen om te mogen degraderen of promoveren. De bond besloot eind maart het seizoen te beëindigen vanwege de COVID-19-pandemie en geen promotie en degradatie toe te passen.

Doordat er door fusies, veranderingen van speeldag en het verdwijnen van clubs enkele plaatsen vrijkomen in de competities, kunnen enkele teams toch promoveren. Voor teams die graag een klasse lager of hoger uit willen komen, schept de bond bovendien de mogelijkheid daartoe een verzoek in te dienen.

Clubs die daarvoor in aanmerking willen komen, kunnen zich tot uiterlijk 1 juni melden bij de KNVB, zo maakte de bond donderdag in een brief aan alle verenigingen bekend. Het bestuur amateurvoetbal gaat daarna alle verzoeken behandelen en verwacht snel duidelijkheid te kunnen geven.

Het verzoek tot promotie of degradatie geldt alleen voor amateurclubs in de categorie A. Die behelst alle eerste elftallen, de reserve-elftallen van de reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse, de Eredivisie voor vrouwen tot en met de derde klasse voor vrouwen en de Eredivisie tot en met de Hoofdklasse bij de jeugd van dertien tot negentien jaar.

In de lagere klassen, die onder categorie B vallen, geldt dat clubs elk jaar op verzoek hoger of lager kunnen worden ingedeeld.

